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Aseguran armas y drogas en domicilio cateado en Champotón

Autoridades ejecutaron un cateo en Champotón, asegurando armas, cartuchos, narcóticos y dinero; un sujeto quedó detenido.

Por Jorge May

6 de ago de 2026

1 min

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Operativo conjunto en colonia Guadalupe deja detenido
Operativo conjunto en colonia Guadalupe deja detenido

Autoridades en conjunto ejecutaron una orden de cateo al interior de un domicilio particular, ubicado sobre la calle 12, entre 23 y 25, en la colonia Guadalupe, en la cabecera de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, dicho cateo se registró durante la madrugada de este jueves, 06 de agosto, como resultado del seguimiento a una carpeta de investigación por narcomenudeo y probable violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, según los reportes oficiales.

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Como resultado de las diligencias, un sujeto identificado como M.C.G., de aproximadamente 42 años de edad, quedó a disposición del Ministerio Público (MP) del Estado de Campeche.

De igual forma, fueron resguardadas varias armas de fuego, cartuchos útiles de diferentes calibres, al igual que presuntas dosis de narcóticos e incluyendo dinero en efectivo.

Durante el operativo se contó con la presencia de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), de la Guardia Nacional (GN), del Ejército de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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