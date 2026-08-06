Aseguran armas y drogas en domicilio cateado en Champotón

Autoridades en conjunto ejecutaron una orden de cateo al interior de un domicilio particular, ubicado sobre la calle 12, entre 23 y 25, en la colonia Guadalupe, en la cabecera de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, dicho cateo se registró durante la madrugada de este jueves, 06 de agosto, como resultado del seguimiento a una carpeta de investigación por narcomenudeo y probable violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, según los reportes oficiales.

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Como resultado de las diligencias, un sujeto identificado como M.C.G., de aproximadamente 42 años de edad, quedó a disposición del Ministerio Público (MP) del Estado de Campeche.

De igual forma, fueron resguardadas varias armas de fuego, cartuchos útiles de diferentes calibres, al igual que presuntas dosis de narcóticos e incluyendo dinero en efectivo.

Durante el operativo se contó con la presencia de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), de la Guardia Nacional (GN), del Ejército de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).