Posible ecocidio en Campeche: basurero clandestino en el panteón Siglo XXI

El secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, calificó como un posible ecocidio el basurero clandestino localizado a un costado del panteón Siglo XXI, al advertir que los desechos depositados en el sitio podrían representar un riesgo para el medio ambiente y, de confirmarse mediante estudios técnicos, incluso para los mantos freáticos.

Aseguró que el Gobierno del Estado tuvo conocimiento de la situación y comenzó a atender el tema. Indicó que el tiradero habría operado desde 2024 y consideró que la magnitud del problema resulta preocupante.

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Sarmiento Maldonado explicó que en el lugar existen residuos como llantas y materiales con sustancias potencialmente contaminantes, entre ellas plomo, cadmio y ácido sulfhídrico, lo que obliga a realizar una investigación a fondo para determinar el impacto ambiental y las responsabilidades correspondientes.

El secretario recordó que, por las características del subsuelo de Campeche, cualquier contaminación puede extenderse con facilidad hacia el agua subterránea, aunque aclaró que será necesario esperar los estudios científicos para confirmar si el daño ya alcanzó los mantos freáticos.

También advirtió que el problema no solo implica un riesgo ambiental, sino que podría afectar otras actividades de la zona, debido a la cercanía del parque industrial, una planta pasteurizadora y la presencia constante de aves carroñeras, las cuales incluso podrían representar un peligro para las operaciones aéreas.

Finalmente, sostuvo que la gravedad del caso aumenta si se comprueba la participación de alguna autoridad en la disposición irregular de residuos. “Es muy grave que lo haga un particular, pero resulta todavía más delicad