Audiencia del caso Hecelchakán se pospone por estado de salud del imputado

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, informó que la audiencia inicial del joven señalado como presunto responsable del accidente vial en el que perdió la vida una familia originaria de Hecelchakán aún no puede llevarse a cabo debido a su estado de salud, ya que recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica.

El magistrado explicó que la Fiscalía General del Estado ya concluyó la etapa inicial de investigación y judicializó la carpeta, por lo que el proceso se encuentra listo para avanzar. Sin embargo, precisó que la jueza de control determinó esperar el reporte médico para confirmar que el imputado se encuentra en condiciones físicas de comparecer ante la autoridad judicial.

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Alcudia Vázquez señaló que el Poder Judicial busca que el caso avance sin dilaciones, pero subrayó que también debe garantizarse el respeto a los derechos procesales del acusado, por lo que la audiencia será programada únicamente cuando existan las condiciones médicas necesarias.

Afirmó que el objetivo del proceso es esclarecer los hechos, determinar responsabilidades, evitar la impunidad y garantizar la reparación del daño para las víctimas, siempre dentro del marco legal.

Sobre la petición de los familiares de las víctimas para sostener un diálogo con las autoridades, el presidente del Poder Judicial indicó que será la Secretaría de Gobierno la instancia encargada de atender ese acercamiento, ya que corresponde al Poder Ejecutivo.

Finalmente, adelantó que el juzgado permanece a la espera del informe médico del hospital y que, una vez recibido, se fijará de inmediato la fecha para la audiencia inicial del joven involucrado en el accidente que cobró la vida de una familia de Hecelchakán.