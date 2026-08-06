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Quintana Roo / Sucesos

Reportan detonaciones de arma de fuego en la Supermanzana 77 de Cancún

Se informó que debido a una riña entre habitantes del edificio, se accionaron armas de fuego.

Por Erick Díaz

6 de ago de 2026

1 min

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La zona fue acordonada para realizar las investigaciones
La zona fue acordonada para realizar las investigaciones / Erick Díaz

Detonaciones de arma de fuego movilizaron elementos de la policía en las inmediaciones de la Supermanzana 77 fraccionamiento corales en el edificio 2 manzana 17.

Al lugar arribaron paramédicos quienes luego de ingresar a la zona y corroborar que no había personas lesionadas ni occisos procedieron a retirarse del hogar de los hechos quedándose únicamente elementos de la Policía Municipal quienes procedieron con el acordonamiento.

De manera preliminar trascendió que hubieron dos personas detenidas

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De manera preliminar se refirió a que fue una riña entre sujetos habitantes de el edificio quienes dispararon en repetidas ocasiones.

De manera preliminar trascendió que hubo al menos tres personas detenidas tras las detonaciones de arma de fuego en el edificio número 2.

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