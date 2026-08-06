Reportan detonaciones de arma de fuego en la Supermanzana 77 de Cancún

Detonaciones de arma de fuego movilizaron elementos de la policía en las inmediaciones de la Supermanzana 77 fraccionamiento corales en el edificio 2 manzana 17.

Al lugar arribaron paramédicos quienes luego de ingresar a la zona y corroborar que no había personas lesionadas ni occisos procedieron a retirarse del hogar de los hechos quedándose únicamente elementos de la Policía Municipal quienes procedieron con el acordonamiento.

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De manera preliminar se refirió a que fue una riña entre sujetos habitantes de el edificio quienes dispararon en repetidas ocasiones.

De manera preliminar trascendió que hubo al menos tres personas detenidas tras las detonaciones de arma de fuego en el edificio número 2.