Vinculan a proceso a Juan “N” por violación equiparada en Hopelchén

Juan “N”, de 32 años, fue vinculado a proceso y quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa, luego de ser señalado por el delito de violación equiparada en agravio de una adolescente, en el municipio de Hopelchén.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez de control determinó sujetarlo a investigación judicial, luego de que el Ministerio Público presentara los datos de prueba relacionados con los hechos ocurridos en un establecimiento de la ciudad de Hopelchén, donde presuntamente fue cometido el ataque.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante el proceso, mientras que el juez autorizó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.