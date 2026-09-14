Con escombro y una rama, vecinos cubren peligroso registro sin tapa en Champotón

Para evitar un posible accidente, vecinos de la colonia El Tajonal colocaron material de escombro sobre un registro que permanece expuesto, además de plantar una rama a modo de preventivo para alertar a los conductores.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, esta problemática persiste desde hace varias semanas y se localiza en el cruce de la calle 16 con 41.

Aunado a ello, moradores de la zona comentaron que, además de la falta de mantenimiento, las rejillas del drenaje fueron sustraídas, mientras que los conductos tampoco han recibido labores de desazolve en esta temporada de lluvias.

Wilberth Cruz explicó que recientemente rasparon la calle, trabajos durante los cuales también fue dañada la banqueta y sellaron otro registro del sistema pluvial. El agua sube el nivel debido a que los drenajes no son funcionales, destacó.

Respecto al escombro y la rama en aquel registro, el declarante comentó que fue una vecina de la zona quien decidió cubrirlo de manera provisional para reducir el riesgo de algún accidente, ya que explicó que la falta de tapa lo convierte en un peligro para la vialidad.

JGH