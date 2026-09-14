Ejecutan a dos hombres bajo un puente, en División del Norte, Escárcega

Dos cuerpos sin vida fueron localizados bajo un puente del Tren Maya, en inmediaciones de la Junta Municipal de División del Norte, perteneciente al municipio de Escárcega, en lo que representa el tercer caso de ejecución registrado en los municipios de Hopelchén y Escárcega en lo que va del mes de septiembre. El hallazgo, confirmado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), ha encendido las alarmas entre la ciudadanía, que observa con creciente preocupación el aumento de los índices de inseguridad en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SPSC, elementos de la Policía Estatal atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de dos personas lesionadas sobre un camino de terracería, paralelo a las vías del proyecto Tren Maya. Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a dos hombres tirados, junto a una motocicleta, en una zona de difícil acceso y escasa iluminación. La escena, descrita por testigos como “dantesca”, mostraba señales evidentes de violencia: impactos de bala en los cuerpos, casquillos dispersos en el suelo y la motocicleta abandonada junto a las víctimas.

Tras la revisión de los cuerpos por personal paramédico, se confirmó el fallecimiento de ambas personas. Presentaban lesiones visibles provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego, por lo que la zona fue acordonada de inmediato y se procedió a dar aviso a la Fiscalía General del Estado de Campeche. Los agentes ministeriales llegaron al sitio para realizar las primeras diligencias, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos encontrados en el lugar.

Las autoridades ministeriales han iniciado la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias de este crimen y dar con los responsables. Hasta el momento, uno de los occisos ha sido identificado por un familiar, mientras que el segundo cuerpo permanece en calidad de desconocido. La Fiscalía no ha proporcionado más detalles sobre la identidad de las víctimas, ni sobre posibles líneas de investigación.

El doble homicidio genera una creciente preocupación entre los habitantes de la zona que han denunciado un aumento en la presencia de vehículos sospechosos, movimientos extraños en la madrugada y una sensación generalizada de inseguridad que, dicen, no había sido tan palpable antes.

“Antes podías salir a cualquier hora, caminar por la calle sin miedo. Ahora ya no. Escuchas disparos, ves carros extraños, y ya no sabes en quién confiar. Esto no puede seguir así”, reclamó un comerciante de la Junta Municipal.

Las autoridades, por su parte, han llamado a la población a mantener la calma y a colaborar con las investigaciones; sin embargo, para las familias de la zona las palabras no son suficientes y exigen acciones concretas: más patrullajes, presencia policial visible, operativos de revisión en carreteras secundarias y, sobre todo, resultados.