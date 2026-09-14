Campeche tendrá 14 Centros Libres para Mujeres: ¿Cuándo estarán listos y qué servicios ofrecerán?

Campeche se encamina a contar con 14 Centros Libres para las Mujeres, uno por cada municipio, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acercar servicios de atención y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. El número 14 se construye actualmente en la capital del Estado, integrado al proyecto de la nueva Utopía, con una inversión federal de seis millones de pesos y obra a cargo del Gobierno Estatal.

El secretario de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), Bernard Rehn, explicó que estos espacios son un proyecto federal que se desarrolla en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. En el caso de Campeche, los ayuntamientos han contribuido proporcionando terrenos para su instalación, mientras que el Estado participa en la construcción. El objetivo es que las mujeres puedan acceder a servicios como atención psicológica, médica y acompañamiento especializado, particularmente aquellas que enfrentan situaciones difíciles y requieren apoyo institucional.

El Centro Libre de la capital forma parte de la primera etapa de la Utopía, obra que registra un avance general de entre 88 y 89 por ciento y cuya primera fase tiene una inversión de 97.2 millones de pesos. No obstante, el presupuesto podría incrementarse entre seis y ocho millones de pesos para atender trabajos extraordinarios, por lo que esta etapa alcanzaría alrededor de 107 millones de pesos.

La Utopía contempla la construcción de la Casa de Mujeres, edificio de lavandería con equipamiento, cancha de pádel, cancha de fútbol, auditorio para 250 personas, foro al aire libre, andadores, puente de madera, humedales y canales pluviales, además de instalaciones eléctricas, transformador, planta de emergencia, cisterna y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Uno de los componentes ambientales será precisamente el sistema hidráulico. El proyecto también incluye paisajismo, vegetación, iluminación solar y espacios arbolados para generar un microclima más favorable.

Los andadores fueron diseñados principalmente con rampas para facilitar el tránsito de niñas, niños y personas con discapacidad, además de incorporar áreas de descanso y convivencia. Tanto las instalaciones deportivas como los espacios culturales y servicios estarán disponibles de manera gratuita para la población.

De acuerdo con Rehn, la primera etapa quedaría terminada entre finales de octubre y principios de noviembre. Posteriormente comenzará una segunda fase con cuatro edificaciones adicionales, entre ellas una Casa del Día para adultos mayores, Casa de Infancia, espacios de spa y juegos, una plaza y obras exteriores. La Utopía completa podría concluir en febrero, con una inversión global estimada de entre 107 y 130 millones de pesos.

La obra pretende beneficiar de manera directa a las colonias populares de los alrededores, como Kala y Siglo XXI, aunque sus instalaciones estarán abiertas a toda la población. El proyecto busca concentrar en un mismo espacio deporte, cultura, recreación, servicios comunitarios y atención para las mujeres.

JGH