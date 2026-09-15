Detienen a una persona con presuntas sustancias ilícitas en la colonia Granjas de Campeche

Una persona fue detenida por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en la colonia Granjas, en San Francisco de Campeche, luego de que presuntamente le encontraran sustancias ilícitas entre sus pertenencias.

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Tras el aseguramiento, la persona detenida y las sustancias fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, la SPSC no ha informado la cantidad ni el tipo de sustancia asegurada, tampoco las circunstancias en las que ocurrió la detención. Será la Fiscalía la que determine, mediante los análisis correspondientes, si el material decomisado corresponde a alguna droga.

JGH