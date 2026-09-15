Julián Quiñones celebra la Independencia de México con emotivo mensaje

Aunque actualmente juega en Arabia Saudita, Julián Quiñones aprovechó las celebraciones por el Día de la Independencia de México para recordar al país que representó internacionalmente y compartir un mensaje de afecto con sus seguidores.

El atacante del Al-Qadisiya publicó una fotografía en la que aparece con la camiseta de la Selección Mexicana, imagen que acompañó con una breve pero significativa frase: “Viva México de mi corazón”. La publicación apareció este 15 de septiembre, en medio de los festejos patrios.

El mensaje también llega en un momento importante para la carrera del futbolista, quien forma parte de los nominados al Balón de Oro 2026. Quiñones aparece en la lista junto a figuras internacionales como Lionel Messi, Erling Haaland y Lamine Yamal.

El mensaje de Quiñones

La relación del delantero con México comenzó cuando tenía apenas 15 años, edad a la que llegó al país. Con el paso del tiempo desarrolló su carrera en el futbol mexicano y defendió las camisetas del Atlas y América, clubes con los que consiguió títulos de Liga MX.

Después de varios años en el futbol nacional, Julián Quiñones decidió naturalizarse mexicano, una decisión que le permitió recibir el llamado de Javier Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026.

Durante el torneo, el atacante tuvo un papel destacado con el Tricolor y contribuyó a que el conjunto mexicano llegara hasta los Octavos de Final, instancia en la que perdió 3-2 frente a Inglaterra, selección que posteriormente terminó en el tercer lugar de la competencia.

Su actuación mundialista también dejó números importantes: Quiñones marcó cuatro goles y dio una asistencia durante el certamen. Estas estadísticas contribuyeron a que su nombre apareciera entre los candidatos al Balón de Oro 2026.

Ahora, mientras continúa su carrera con el Al-Qadisiya, el futbolista volvió a mostrar públicamente el vínculo que mantiene con México. En plena celebración de las fiestas patrias, su mensaje recordó su etapa con la Selección Mexicana y el país que adoptó como parte de su trayectoria profesional.