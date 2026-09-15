Violencia escolar en Escárcega: Estudiante del CBTA 62 es apuñalado durante riña

Un estudiante resultó lesionado con un arma blanca durante una riña registrada este martes en las inmediaciones de un campo deportivo ubicado sobre la carretera Escárcega-Champotón, informó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

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Después de recibir el reporte, agentes se trasladaron al lugar y, con apoyo del sistema de videovigilancia, corroboraron la presencia de un grupo de estudiantes. En el sitio tuvieron conocimiento de que uno de los jóvenes había resultado herido, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

¿Qué se observa en el video de la pelea?

De acuerdo con las versiones y un video difundidos este martes, el incidente involucró a estudiantes del CBTA 62. En las imágenes se observa a dos jóvenes intercambiando golpes, mientras otros alumnos permanecen alrededor y una mujer interviene durante la confrontación.

Versiones atribuidas a estudiantes señalan que la mujer sería madre de uno de los involucrados y presuntamente habría ocasionado la lesión. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes. El medio que difundió la grabación señala que la herida se encontraba en el abdomen del estudiante.

Mujer y menor acuden ante la Fiscalía

Como parte de las primeras indagatorias, elementos de la SPSC localizaron en un domicilio de la colonia Ricardo Flores Magón a una mujer adulta y un menor de edad, presuntamente relacionados con los hechos.

Ambos acudieron voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado, dependencia encargada de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades. El comunicado policial no precisa quién ocasionó la lesión, el objeto utilizado ni el estado de salud del estudiante.

Hasta el momento tampoco se ha informado si la mujer y el menor permanecen en calidad de presentados, testigos o probables responsables. Será la Fiscalía la que determine cómo ocurrió la agresión y la posible participación de cada persona.

JGH