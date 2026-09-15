Emiliano Aguilar responde a Gala Montes después de que ella confirmará que fueron novios

El rapero Emiliano Aguilar decidió romper el silencio y fijar su postura luego de que la actriz Gala Montes confirmara públicamente que salieron en plan romántico. La polémica se encendió cuando la cantante admitió que sí existió una relación sentimental entre ambos y lanzó duras críticas sobre el hijo de Pepe Aguilar.

La artista aseguró que le fue infiel a su entonces pareja con el rapero, comentarios que generaron revuelo en redes sociales. Ante estas declaraciones, el primogénito de Pepe Aguilar optó por no engancharse en la polémica y dio por cerrado el tema con una contundente respuesta compartida en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre la supuesta relación con Gala Montes?

A través de sus redes sociales, Emiliano aseguró que su prioridad es actuar con respeto y evitar que el conflicto escale a mayores. “No voy a contestar nada, realmente quiero que alguien me enseñe un video donde yo hable mal de ella, o donde yo dije algo malo de ella. No lo hay. Yo no voy a hablar de ella jamás”, declaró el artista.

De esta manera, buscó frenar la ola de especulaciones y se desligó de las acusaciones personales emitidas por la actriz durante sus transmisiones en vivo, para dar por finalizado el cruce mediático, Emiliano Aguilar le envió sus mejores deseos a la cantante cerrando la polémica.

“Te deseo lo mejor. Si quieres seguir hablando de mí, pues no te puedo parar, pero nomás acuérdate que yo fui la única persona que alzó la voz, pero bueno, espero que estés bien”, concluyó el cantante, dando un cierre definitivo a la controversia pública que lo puso en el ojo público.

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