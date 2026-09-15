Falla en llanta provoca derrape de motociclista en Ciudad del Carmen

Una mujer resultó lesionada durante la tarde de este martes luego de perder el control de la motocicleta en la que circulaba sobre la avenida Cuatro Carriles, cerca del Rastro Municipal, en Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió sobre la citada avenida, en el tramo comprendido entre el Rastro Municipal y la terminal de autobuses Medher, cuando Wendy circulaba a bordo de una motocicleta Italika, con placas de circulación 30GUR1 del estado de Campeche, con dirección hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo con su propio relato, al tomar una curva de la vialidad sintió que la llanta delantera comenzó a moverse de manera irregular, provocando que perdiera el control de la unidad y derrapara sobre el pavimento hasta quedar tendida sobre el acotamiento derecho.

La mujer quedó boca arriba y presentó diversos golpes en el cuerpo, además de una fuerte lesión en el brazo derecho. Ciudadanos que se encontraban en la zona se acercaron para auxiliarla y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del grupo ACSES, quienes valoraron a la motociclista y determinaron que, pese a la lesión en el brazo, no presentaba fractura ni dislocación. Como medida preventiva, le colocaron un vendaje para estabilizar la extremidad, sin que fuera necesario trasladarla a un hospital.

Posteriormente, familiares de la lesionada llegaron al lugar para hacerse cargo de la motocicleta y retirarla de la zona, llevándose también a la mujer, por lo que finalmente no fue necesaria la intervención de agentes de Tránsito Municipal.

JGH