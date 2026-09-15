Cae comisario en Guerrero por presunto homicidio de un elemento de la Guardia Nacional y tres personas

El comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, Said “N”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de un integrante de la Guardia Nacional y otras tres personas, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

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La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre. Las cuatro víctimas fueron localizadas sin vida en la comunidad de Plan de Lima, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero.

Entre las víctimas se encontraba un elemento activo de la Guardia Nacional que, según la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, disfrutaba de sus días de descanso y era originario de Guerrero.

Antes del hallazgo circuló en redes sociales un video en el que aparecía el agente realizando declaraciones relacionadas con operativos de seguridad. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que él y las otras tres personas fueron asesinados.

Como parte de las acciones de investigación para esclarecer el homicidio de un elemento activo de la Guardia Nacional y de tres personas más, ocurrido el pasado 5 de septiembre, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FGEGuerrero, cumplimentaron una orden… pic.twitter.com/ba22BMjmLF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 16, 2026

Como resultado de las indagatorias, las corporaciones ubicaron y detuvieron al comisario municipal de Xaltianguis, quien quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, de acuerdo con información sobre la captura.

Las autoridades no han detallado públicamente cuál habría sido la participación de Said “N” en los hechos ni los indicios utilizados para solicitar la orden de aprehensión.

El Gabinete de Seguridad señaló que mantiene la coordinación institucional para esclarecer el multihomicidio y determinar si existen más personas involucradas.

La detención representa el inicio del proceso judicial y no implica una declaración de culpabilidad, por lo que corresponderá a un juez determinar la situación jurídica del comisario municipal.

JGH