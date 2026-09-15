Síguenos

Última hora

Campeche

Violencia escolar en Escárcega: Estudiante del CBTA 62 es apuñalado durante riña

México / Sucesos

Cae comisario en Guerrero por presunto homicidio de un elemento de la Guardia Nacional y tres personas

El comisario de Xaltianguis, Said “N”, fue detenido por su presunta implicación en el homicidio de cuatro personas, entre ellas un agente activo de la Guardia Nacional en Guerrero.

Por Redacción Por Esto!

15 de sept de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Detienen a comisario de Xaltianguis por probable participación en homicidio de guardia nacional
Detienen a comisario de Xaltianguis por probable participación en homicidio de guardia nacional / Especial

El comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero, Said “N”, fue detenido por su probable participación en el homicidio de un integrante de la Guardia Nacional y otras tres personas, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El incidente ocurrió mientras la grúa realizaba trabajos para retirar un tractocamión que ya había sufrido un percance vial

Noticia Destacada

Grúa vuelca durante rescate de tráiler en la Veracruz-Poza Rica y bloquea por completo la autopista

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El crimen ocurrió el pasado 5 de septiembre. Las cuatro víctimas fueron localizadas sin vida en la comunidad de Plan de Lima, perteneciente al municipio de Juan R. Escudero.

Entre las víctimas se encontraba un elemento activo de la Guardia Nacional que, según la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, disfrutaba de sus días de descanso y era originario de Guerrero.

Antes del hallazgo circuló en redes sociales un video en el que aparecía el agente realizando declaraciones relacionadas con operativos de seguridad. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que él y las otras tres personas fueron asesinados.

Como resultado de las indagatorias, las corporaciones ubicaron y detuvieron al comisario municipal de Xaltianguis, quien quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, de acuerdo con información sobre la captura.

Las autoridades no han detallado públicamente cuál habría sido la participación de Said “N” en los hechos ni los indicios utilizados para solicitar la orden de aprehensión.

El Gabinete de Seguridad señaló que mantiene la coordinación institucional para esclarecer el multihomicidio y determinar si existen más personas involucradas.

La detención representa el inicio del proceso judicial y no implica una declaración de culpabilidad, por lo que corresponderá a un juez determinar la situación jurídica del comisario municipal.

JGH

Te puede interesar