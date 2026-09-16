Madre de estudiante se entrega tras apuñalar a joven en Escárcega

Un pleito entre dos jóvenes estudiantes del CBTA número 62 Plantel Escárcega terminó en tragedia, luego de que la madre de uno de los involucrados interviniera y apuñalara a uno de los menores, a las afueras de la institución.

De acuerdo con la información recabada, la riña se originó entre dos alumnos en las inmediaciones del plantel. Tras concluir la pelea, la madre de uno de los jóvenes, quien presuntamente se encontraba en el lugar, decidió arremeter contra el otro estudiante y, con un arma blanca tipo cuchillo cebollero, lo lesionó en el abdomen.

Tras cometer la agresión, la mujer y su hijo huyeron del lugar y se refugiaron en su domicilio.

Al sitio acudieron varias unidades de la Policía Municipal y Estatal, quienes acordonaron la vivienda y permanecieron en espera de una orden para ingresar. Durante este tiempo, los elementos intentaron negociar con la presunta agresora para que se entregara de manera voluntaria.

Después de aproximadamente una hora y media de diálogo y tensión en la zona, la mujer decidió entregarse a las autoridades.

El joven lesionado fue trasladado de emergencia al Hospital General de Escárcega, donde permanece internado y bajo valoración médica para determinar la gravedad de la herida que presenta en el abdomen. Hasta el momento se desconoce su estado de salud ofi cial.

Después de un largo tiempo de espera y negociación, la mujer finalmente se entregó a los elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes procedieron a su aseguramiento y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Extraoficial

De manera extraoficial se dio a conocer que la agresora utilizó un cuchillo cebollero para apuñalar al joven estudiante del CBTA número 62, quien momentos antes había sostenido un pleito con el hijo de la agresora.

Las autoridades ministeriales investigan el hecho para determinar la situación legal de la mujer