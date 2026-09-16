Desfile Militar 2026 reúne a más de 15 mil integrantes de las Fuerzas Armadas: así se vivió

El Desfile Militar 2026 por el 216 aniversario de la Independencia de México concluyó sin novedad tras el paso de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas por el centro de la Ciudad de México.

Al finalizar el evento, el general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, comandante de la columna del desfile, rindió el parte oficial ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

El reporte permitió dimensionar la participación terrestre, aérea y ecuestre que formó parte de la ceremonia del 16 de septiembre.

¿Cuántos elementos participaron en el Desfile Militar 2026?

De acuerdo con el parte oficial, desfilaron 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, además de 404 soldados del Servicio Militar Nacional.

La columna también contó con 21 banderas de guerra, 99 charros, 38 niños, 536 vehículos terrestres y 46 motocicletas.

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En el componente aéreo participaron 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, seis de la Guardia Nacional y ocho de la Armada de México.

Drones, caballos y canes también formaron parte del desfile

El despliegue incluyó además 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes y 26 águilas.

Estos contingentes formaron parte del recorrido que acompañó las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia de México.

Al finalizar la ceremonia, Martínez López informó a la Presidenta que el desfile concluyó “sin novedad”.

La fotogalería muestra distintos momentos del evento, desde el paso de los contingentes militares y vehículos hasta la participación de aeronaves, caballos, canes y otros agrupamientos que integraron la columna de este 16 de septiembre.

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