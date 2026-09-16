Síguenos

Última hora

México

Verónica Díaz es designada como coordinadora de Morena en Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027

Campeche / Sucesos

Detienen en Escárcega a un sujeto por presuntamente herir a un hombre en el cuello

Detienen a una persona en Escárcega por su presunta participación en una agresión que dejó a una persona lesionada en el cuello; la Fiscalía investiga lo ocurrido sin más detalles.

Por Redacción Por Esto!

16 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un sujeto fue detenido en el municipio de Escárcega por su presunta implicación en un ataque armado.
Un sujeto fue detenido en el municipio de Escárcega por su presunta implicación en un ataque armado. / Especial

Una persona fue detenida en Escárcega por su presunta participación en una agresión que dejó a un hombre lesionado en el cuello.

Madre interviene en pelea de su hijo y termina detenida

Noticia Destacada

Madre de estudiante se entrega tras apuñalar a joven en Escárcega

De acuerdo con la información disponible, elementos de la Policía Estatal atendieron el reporte y aseguraron a la persona señalada como presunta responsable de los hechos.

Tras la detención, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, dependencia que realizará las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado dónde ocurrió la agresión, qué habría provocado el ataque ni cuál es el estado de salud de la víctima.

Te puede interesar