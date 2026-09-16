Detienen en Escárcega a un sujeto por presuntamente herir a un hombre en el cuello

Una persona fue detenida en Escárcega por su presunta participación en una agresión que dejó a un hombre lesionado en el cuello.

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De acuerdo con la información disponible, elementos de la Policía Estatal atendieron el reporte y aseguraron a la persona señalada como presunta responsable de los hechos.

Tras la detención, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, dependencia que realizará las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado dónde ocurrió la agresión, qué habría provocado el ataque ni cuál es el estado de salud de la víctima.