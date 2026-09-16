Advierten sobre descargas eléctricas en Champotón

Una caseta de medición y control eléctrico, perteneciente al alumbrado público sobre la avenida Carlos Sansores, representa un peligro latente para los peatones en la esquina de la calle siete de la colonia Issste, según se quejaron vecinos al comentar que hace muchos meses colocaron cintas preventivas para alertar del peligro; sin embargo, hasta el momento el problema no ha sido solucionado.

Detallaron que el interior de la estructura de concreto tiene un medidor de luz, interruptores, cables y componentes oxidados, situación que podría derivar en un accidente ante algún curioso o persona en estado de ebriedad.

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Al respecto, Efraín Pech consideró conveniente que, para evitar un posible accidente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el ayuntamiento deben implementar medidas de prevención.

“No ha ocurrido un accidente, esperemos que nunca ocurra; no obstante, no hay que esperar a que suceda. El registro lleva tiempo abierto porque los ladrones se llevaron el protector de mica y aluminio. Dicen que es del alumbrado público, otros que es de la CFE”, mencionó.

Rubén Delgado señaló que, ante este riesgo, “Servicios Públicos en coordinación con Protección Civil deben poner cinta de precaución, mientras hacen una base para prevenir un accidente”, opinó.

Dijo que “a un niño se le puede ir el balón, meterse al registro y recibir una descarga eléctrica, o bien una persona en estado de ebriedad puede recargarse en la base electrificada; todos son riesgos que deberían evitarse”, explicó.

Sobre esta zona hay varias viviendas y negocios como puestos de comida y un hotel, además las aceras registran afluencia por las tardes, cuando la gente sale a caminar o realizar algún ejercicio.

Cabe resaltar que en la zona hay viviendas, puestos de comida y un hotel, además las aceras registran afluencia por las tardes, cuando la gente sale a caminar.

Es necesario destacar que a pesar de que el riesgo ha sido señalado reiteradamente por la comunidad y de que en su momento se colocaron cintas de advertencia, la falta de una solución definitiva refleja la preocupante lentitud o desatención de las dependencias involucradas, como la CFE y el área de Servicios Públicos municipales.