Registro de celulares en Yucatán: ¿Perdiste tu línea hoy 16 de septiembre? Así puedes recuperarla

Si tu número de celular termina en 2 y este 16 de septiembre de 2026 amaneciste sin servicio, es posible que la línea haya sido suspendida por no completar el registro obligatorio antes de la fecha límite. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció el 15 de septiembre como último día para vincular estos números con la identidad de su titular.

La suspensión no significa que hayas perdido definitivamente tu número. La propia CRT señala que las líneas son suspendidas temporalmente y pueden reactivarse una vez que el usuario complete la vinculación correspondiente. El procedimiento puede realizarse incluso si la línea ya no tiene servicio.

En Yucatán, los usuarios que hayan sido afectados pueden realizar el trámite directamente con su compañía telefónica para recuperar las llamadas, mensajes SMS y demás servicios asociados a la línea.

Cabe señalar que el calendario continúa para otros números. Las líneas con terminación 3 tienen como fecha límite el 30 de septiembre de 2026, mientras que las siguientes terminaciones tendrán sus respectivos plazos durante octubre, noviembre y diciembre.

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¿Cómo recuperar una línea celular suspendida en Yucatán?

Si tu número termina en 2 y fue suspendido por no registrarlo a tiempo, sigue estos pasos:

Ingresa al portal de registro de tu compañía telefónica.La CRT dispone de un portal desde el cual puedes seleccionar a tu operador y comenzar el proceso de vinculación. Proporciona tu número celular.Introduce la línea que fue suspendida para iniciar el trámite. Ten a la mano tu credencial vigente.Para completar el registro necesitarás una identificación oficial vigente. La plataforma solicitará fotografías de ambos lados del documento. Realiza la validación de identidad.El procedimiento incluye una verificación mediante la cámara del celular, siguiendo las indicaciones que aparezcan en pantalla. Espera la confirmación del registro.Una vez que la vinculación sea exitosa, la compañía deberá generar un folio de confirmación. Espera la reactivación de la línea.Al concluir correctamente el registro, se reactivan los servicios de la línea. La CRT aclara que no es necesario contratar otro número ni adquirir una nueva SIM para recuperar el servicio. Si no puedes hacerlo por internet, acude a un centro de atención.También puedes realizar la vinculación de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica, llevando tu identificación oficial vigente.

¿Necesitas saldo para recuperar tu línea?

La CRT indica que el acceso a las plataformas de registro no requiere saldo y puede utilizarse aunque la línea haya sido suspendida. También puedes conectarte mediante una red Wi-Fi para completar el trámite.

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Además, la suspensión se realiza de manera gradual dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo, por lo que no necesariamente todas las líneas terminadas en 2 quedaron sin servicio exactamente al comenzar el 16 de septiembre.