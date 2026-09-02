Pobladores de Aguacatal vuelven a bloquear la carretera Escárcega-Villahermosa por fallas de CFE

Habitantes de Aguacatal volvieron a bloquear este miércoles la carretera federal Escárcega-Villahermosa, ante las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica y la falta de una solución al problema que, aseguran, continúa afectando a la comunidad.

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Durante la protesta, los pobladores impidieron el paso de vehículos en ambos sentidos mediante la colocación de llantas y conos sobre la carpeta asfáltica, lo que comenzó a generar largas filas de automovilistas y unidades de carga. Uno de los inconformes exhibió un cartel con el mensaje “Exigimos energía eléctrica”.

El nuevo cierre ocurre menos de 24 horas después de una protesta similar registrada la noche del martes 1 de septiembre, cuando habitantes de Aguacatal bloquearon durante aproximadamente dos horas la misma carretera para exigir atención a las fallas eléctricas. Ante la persistencia del problema, este miércoles los pobladores recurrieron nuevamente al bloqueo como medida de presión para obtener una respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.