Difunden video del aparatoso choque en el barrio de San Francisco en Campeche; así ocurrió el accidente

Un video captado por una cámara de seguridad comenzó a circular en redes sociales y muestra el momento exacto del aparatoso choque registrado este miércoles en el barrio de San Francisco, en la ciudad de Campeche, accidente que dejó daños materiales en dos vehículos.

Noticia Destacada Aparatoso choque en el barrio de San Francisco en Campeche deja daños materiales

Las imágenes permiten observar desde otro ángulo cómo ocurrió el percance reportado previamente en el cruce de las calles 10-B y Zarco, donde dos automóviles terminaron involucrados luego de que uno de ellos atravesara la vialidad mientras otra unidad avanzaba sobre la calle con preferencia.

Cámara captó el momento del choque

En la grabación se observa inicialmente la circulación sobre la zona y, segundos después, el paso de uno de los vehículos por el cruce. Casi inmediatamente aparece la segunda unidad y se produce el fuerte impacto, que provoca que uno de los automóviles cambie bruscamente su trayectoria hasta quedar junto a la acera.

El video permite dimensionar la fuerza de la colisión, que dejó daños visibles en las unidades involucradas. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Como se informó previamente en Por Esto!, paramédicos acudieron al lugar para valorar a los ocupantes, pero determinaron que no era necesario trasladarlos a un hospital. Elementos de la Policía Estatal también permanecieron en el sitio para atender el percance y realizar las diligencias correspondientes.

La grabación comenzó a difundirse horas después del accidente y muestra cómo ocurrió en cuestión de segundos el choque que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades en este sector de la capital campechana.