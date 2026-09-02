Luis de Llano es detenido por incumplir sentencia del caso Sasha Sokol

La situación legal de Luis de Llano Macedo dio un nuevo giro este miércoles 2 de septiembre, luego de que el productor fuera detenido por orden judicial debido a presuntos incumplimientos relacionados con el proceso promovido por Sasha Sokol. La información fue proporcionada por el equipo jurídico de la cantante.

De acuerdo con la representación legal de Sasha Sokol, el arresto ocurrió alrededor de las 18:13 horas y corresponde a dos medidas de apremio, cada una con una duración de 15 horas. Los periodos podrían cumplirse de manera acumulada.

El procedimiento está relacionado con obligaciones que fueron establecidas dentro de la resolución del juicio por daño moral. Entre las disposiciones señaladas se encuentra la obligación de realizar una disculpa pública dirigida a la cantante, además de dar a conocer una síntesis de la resolución emitida por el juzgado.

Según los abogados de Sasha Sokol, antes de llegar al arresto se realizaron distintos requerimientos judiciales y se impusieron multas que, presuntamente, no fueron atendidas por el productor. Por este motivo, el juzgado determinó aplicar nuevas medidas para exigir el cumplimiento de lo ordenado.

¿Qué debía cumplir Luis de Llano?

Una de las obligaciones establecidas consiste en presentar y difundir una disculpa pública a Sasha Sokol, mientras que otra orden contempla la publicación de una síntesis de la sentencia en la que se determinó la responsabilidad civil de De Llano por daño moral.

Estas disposiciones forman parte de las medidas de reparación contempladas en la resolución del caso. La representación de la cantante sostiene que ambas obligaciones no fueron cumplidas en los términos establecidos por la autoridad judicial.

¿La detención significa una nueva condena?

La defensa jurídica de Sasha Sokol explicó que el arresto aplicado a Luis de Llano no representa una nueva condena penal. Se trata de una medida de apremio, mecanismo utilizado por las autoridades para conseguir que una persona acate una resolución judicial.

En este caso, las medidas derivan de un procedimiento civil y no significan que el productor haya recibido una nueva sentencia penal. La legislación de la Ciudad de México contempla recursos como multas y arrestos administrativos cuando existe desacato a determinadas órdenes emitidas por un juzgado.

¿Qué pasó en el caso Sasha Sokol?

El origen del conflicto se encuentra en el juicio por daño moral que Sasha Sokol promovió contra Luis de Llano. La resolución judicial confirmó la responsabilidad civil del productor y estableció distintas acciones que debían cumplirse como parte de la reparación.

Entre las disposiciones se incluyeron la disculpa pública y la difusión de una síntesis de la sentencia. De acuerdo con la representación legal de Sokol, el incumplimiento de estas obligaciones derivó en los requerimientos posteriores y, finalmente, en las medidas de arresto.

El equipo jurídico de la cantante también señaló que podrían existir consecuencias legales adicionales si persiste el incumplimiento de las órdenes establecidas por el juzgado.

El caso permanece en desarrollo y podrían surgir nuevos detalles conforme las autoridades o las partes involucradas emitan información sobre la situación jurídica de Luis de Llano.