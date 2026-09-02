¿Y las obras del Foro Ah Kim Pech? Cierres por juegos de San Román complican movilidad en Campeche

La decisión de trasladar los juegos mecánicos y espacios de la Feria de San Román y San Francisco a las inmediaciones del Parque Campeche continúa generando inconformidad entre ciudadanos, principalmente por las afectaciones a la circulación y la cercanía con la Unidad de Medicina Familiar número 11 del IMSS, comercios, escuelas y otros puntos concurridos de la capital.

Noticia Destacada Choque en Ah Kim Pech provoca afectaciones viales en Campeche

La polémica volvió a cobrar fuerza este miércoles 2 de septiembre, luego de que un usuario compartiera en redes sociales una fotografía en la que se observa prácticamente vacío el terreno del Foro Ah Kim Pech, espacio que durante años fue utilizado para instalar las atracciones de las fiestas tradicionales. La imagen contrasta con los cierres que desde el 31 de agosto se aplican en las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero y parcialmente en María Lavalle Urbina para permitir los preparativos de la feria.

Las restricciones ya han tenido efectos en la movilidad. Durante el martes se reportaron filas vehiculares de más de 500 metros en algunos puntos de la zona, mientras automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas. La circulación sobre María Lavalle Urbina se mantiene controlada precisamente para garantizar el acceso a la UMF 11 del IMSS, mientras que también se ha pedido evitar estacionarse en los alrededores para no obstaculizar el paso de ambulancias, pacientes y personal médico.

La ubicación también modifica la dinámica cotidiana de quienes acuden al Parque Campeche, así como de trabajadores, clientes de establecimientos cercanos, usuarios del transporte público y habitantes que utilizan estas avenidas para desplazarse. Incluso el transporte urbano tendrá modificaciones y contará con un paradero temporal sobre Ricardo Castillo Oliver.

¿Por qué no se utiliza el Foro Ah Kim Pech?

Aunque la fotografía ha generado cuestionamientos al mostrar el terreno sin juegos mecánicos, el cambio de sede tiene como antecedente la decisión de no disponer este año del Foro Ah Kim Pech, debido al proyecto anunciado por el Gobierno del Estado para construir en ese espacio un nuevo recinto cultural con capacidad para unas tres mil personas. Ante ello, se planteó utilizar Fundadores y la prolongación Francisco I. Madero para las actividades feriales.

La nueva ubicación ya había generado críticas antes de comenzar los cierres. Integrantes de la organización de fiesteros del Parque Campeche señalaron que las avenidas propuestas no serían las condiciones ideales para instalar las atracciones, mientras ciudadanos cuestionaron las posibles afectaciones a la movilidad. También llegó a plantearse como alternativa la dársena ubicada frente a Galerías Campeche, aunque esa opción no fue confirmada oficialmente.

Así, a pocos días del inicio de las celebraciones, la imagen del Foro Ah Kim Pech vacío reavivó en redes sociales el debate sobre la ubicación elegida para la feria, mientras los campechanos que transitan por este sector deberán convivir con cierres, modificaciones viales y rutas alternas durante el desarrollo de los festejos.