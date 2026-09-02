Pronostican prestadores de servicios de Playa del Carmen que hasta diciembre mejorará la actividad turística

Las actividades turísticas en la Quinta Avenida de Playa del Carmen no mejorarán estos meses de septiembre y octubre por ser una etapa baja de cada año, sino hasta las próximas vacaciones de invierno que inician en diciembre, así relatan prestadores de servicios turísticos: Juan José Salas, Antonio Torres, Demetrio Gaytán, Rosendo Vázquez y Alondra Morales.

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya reporta un 64.32 por ciento de ocupación, mientras que los pequeños hoteles de Playa del Carmen oscilan entre el 30 y35 por ciento, el problema es que las tarifas cayeron hasta el 50 por ciento, revelan empleados hoteleros.

Según Fabiana Briseño, secretaria de turismo municipal de Playa del Carmen, trabajan en diversificar la llegada de visitantes y abrir nuevas oportunidades de negocio en Playa del Carmen basada en la creación y comercialización de circuitos turísticos.

Por su parte, Juan José Salas, guía de turistas, explicó: “el gobierno municipal debe de preparar limpiar y preparar la casa para recibir a los visitantes en diciembre próximo, no solo se trata de promoción del mercado, sino también de optimizar la infraestructura turística”.

“No basta con poner en cada esquina a dos policías, sino que implica amplias tareas, desde el alumbrado público, calles libres de baches o agujeros, la imagen urbana es vital, porque es la visualización principal, servicios eficientes de agua potable, energía eléctrica, recolección de residuos sólidos, servicios médicos, playas libres de contaminación”.

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“Cada año, sabemos que los meses de septiembre y octubre es un periodo bajo, aunque llevamos ocho meses complicados, sin embargo, nuestra esperanza es diciembre, ya falta poco para salir de esta etapa crítica”, comentó Antonio Torres, encargado de un restaurante.

Por su parte, el comerciante Rosendo Vázquez dijo: “se mueve un poco de visitantes extranjeros pero no se refleja derrama económica, los turistas son más cautelosos, no es como antes, por eso es importante cuidar el turismo y no abusar en precios”.

Mientras que Alondra Morales, empleada en una tienda de artesanías comentó que podrían mejorar un poco las actividades en estos meses ya que también han mejorado las condiciones de las playas, “sabemos que los visitantes llegan por disfrutar de las playas, aunque la temporada alta no será estos meses, sino hasta diciembre”, agregó.

Los pocos turistas que caminan por la Quinta Avenida no consumen, bajan por las calles para ver el estado de las playas, pero no se quedan, aunque no hay sargazo el color del mar a “chocolate” no da confianza para meterse al mar, por eso es importante que las autoridades mejoren la limpieza de los litorales para recuperar el turismo, comentó Alondra Morales.