Alan Mozo llega a Cruz Azul: así fue presentado como nuevo jugador celeste

Cruz Azul sumó una nueva pieza a su plantel de cara al Apertura 2026 con la incorporación oficial de Alan Mozo, lateral derecho mexicano que buscará relanzar su carrera con el conjunto cementero. El futbolista llega con experiencia en la Liga MX y el objetivo de convertirse en una alternativa importante para la Máquina.

La presentación del jugador tuvo una peculiar antesala. A través de sus redes sociales, el club publicó primero una imagen en la que aparecía el brazo del futbolista y destacaba su característico tatuaje “222”. Poco después, Cruz Azul despejó cualquier duda al difundir un video en el que Mozo apareció con la indumentaria del equipo.

𝐀𝐋𝐀𝐍 𝐌𝐎𝐙𝐎.

𝐁𝚰𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝚰𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐃𝐄 𝐅𝐔𝐓𝐁𝐎𝐋 𝐂𝐑𝐔𝐙 𝐀𝐙𝐔𝐋. 💙 pic.twitter.com/0UD7APm5Jy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 3, 2026

El nuevo refuerzo ya completó los procedimientos necesarios para concretar su llegada. Alan Mozo superó las pruebas médicas y físicas, además de plasmar su firma en un contrato que contempla una relación de tres años con Cruz Azul.

El defensor cuenta con una trayectoria que comenzó en las fuerzas básicas de Pumas, club con el que se formó antes de dar el salto al máximo circuito. Posteriormente defendió las camisetas de Chivas y Pachuca, equipo con el que tuvo participación recientemente tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.

Su incorporación al conjunto celeste ya comenzó en el terreno de juego. Este martes, Alan Mozo acudió a La Noria, donde se presentó con sus nuevos compañeros y participó en una sesión de entrenamiento bajo las indicaciones de Joel Huiqui.

Durante su primera visita como jugador de Cruz Azul, el lateral también tuvo contacto con la afición. Mozo convivió con seguidores del equipo y participó en algunas de las actividades organizadas dentro de las instalaciones del club, en lo que marcó sus primeros momentos como futbolista cementero.

¿Cuándo podría debutar Alan Mozo con Cruz Azul?

El debut de Alan Mozo podría ocurrir muy pronto, ya que el futbolista llega con ritmo de competencia después de haber tenido minutos con Pachuca durante las últimas semanas. Esta situación aumenta sus posibilidades de aparecer en la convocatoria para el siguiente compromiso de la Máquina.

Cruz Azul enfrentará a Santos Laguna el próximo domingo, en un encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. Si el cuerpo técnico considera que está en condiciones, Mozo podría sumar sus primeros minutos como jugador celeste en este partido.v