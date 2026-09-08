Conductor no hace alto y proyecta a taxi a un predio en Champotón

Un vehículo se vuela su alto y colisiona con un taxi número 100, perteneciente a la franja azul por la colonia Laureles, en Champotón.

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El hecho ocurrió sobre la calle 1 con 12 en la colonia antes referida, dejando sólo daños materiales.

Según testigos, el guiador del Jetta color negro no respetó su alto al llegar a la esquina de la calle 1 y, al colisionar a la unidad de alquiler en el costado izquierdo, provocó que esta terminara sobre la banqueta, en un lote baldío.

No se reportan personas lesionadas, sólo daños materiales. Al lugar llegó la Policía Municipal de Champotón para verificar el percance vial.

JGH