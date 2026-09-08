Vecinos de Galaxia II denuncian derrame de aguas negras de más de un año en Playa del Carmen

Vecinos del fraccionamiento Galaxia II, en Playa del Carmen, denunciaron un problema de derrame de aguas negras que, aseguran, persiste desde hace más de un año y ha generado malos olores, además de afectar las condiciones de salubridad en la zona.

De acuerdo con el ciudadano Gilberto Salas, las aguas residuales rebosan en la calle Río Uribe, en su cruce con la avenida Laguna Nichupté, donde el problema se presenta de manera recurrente y ha obligado a los habitantes a convivir con el agua estancada y los fétidos olores.

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“Ya no puedes disfrutar de tus alimentos cada vez que rebosan las aguas”, señaló el vecino, quien consideró que la situación representa un problema de salud pública para quienes viven en los alrededores.

Explicó que el agua permanece estancada en la vialidad y que los olores se intensifican cada vez que se registra un nuevo desbordamiento, afectando las actividades cotidianas de las familias que habitan en este sector del fraccionamiento.

Salas agregó que durante este lunes personal de la concesionaria Aguakán acudió al lugar para revisar la zona, por lo que los vecinos esperan que los trabajos realizados permitan solucionar de manera definitiva el problema.

“Esperemos que lo hayan arreglado, en tanto, el agua estancada nos está afectando”, expresó.

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Los habitantes señalaron que el problema se ha prolongado durante más de un año, por lo que pidieron a la empresa responsable atender de fondo el desperfecto y evitar que las aguas residuales continúen rebosando en la vía pública.

El punto donde los vecinos reportan el derrame se encuentra en la calle Río Uribe con avenida Laguna Nichupté, en el fraccionamiento Galaxia II de Playa del Carmen.