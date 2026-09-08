“No se ve por el agua": Vecina entra a enorme charco para exhibir peligroso hoyanco en Champotón

Un enorme hoyanco cubierto por el agua, así como una zanja que recientemente fue excavada, representa un verdadero peligro por la calle 29 entre 14 y 12 de la colonia El Tajonal, en Champotón.

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Elena Maldonado se metió al charco para mostrar la profundidad del hoyanco, el cual, afirmó, ha provocado varios accidentes: "No se ve el hueco porque el agua lo cubre", citó.

Dijo que el caso más reciente fue el de una mujer que cayó cuando venía a bordo de su motocicleta y con sus hijos.

"En el centro de la calle hay un hueco profundo, mientras que en el costado derecho hay una zanja que abrieron para cambiar tuberías del agua potable".

A la par, la declarante comentó que hay otro bache sobre la calle 14 perteneciente a la colonia Las Palomas, el cual igual representa un peligro para la vialidad debido a su profundidad.

Ante esta situación, solicitan la intervención de las autoridades competentes para que se apliquen medidas correctivas, sobre todo en esta temporada de lluvias.

JGH