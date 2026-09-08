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Golpe al comercio en Campeche: cierran 5 empresas el fin de semana y caen tiendas de artesanías

El cierre de cinco negocios durante un fin de semana preocupa a la iniciativa privada de Campeche, mientras la Canaco confía en que las ventas mejoren durante el fin de año 2026.

Por Redacción Por Esto!

8 de sept de 2026

1 min

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Cierre de empresas en Campeche enciende las alarmas entre comerciantes
Cierre de empresas en Campeche enciende las alarmas entre comerciantes / Por Esto!

El cierre de al menos cinco negocios el pasado fin de semana refleja el impacto de la crisis económica que atraviesa Campeche, situación que mantiene la preocupación entre el sector comercial, reconoció Juan Pablo Mex Salazar, presidente de la Canaco Servytur Campeche.

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El dirigente empresarial señaló que esta problemática no es exclusiva del estado, pues también afecta a otras entidades del país e incluso tiene repercusiones a nivel internacional. Ante este escenario, la cámara mantiene contacto con sus afiliados para conocer sus dificultades y las causas que afectan la operación de los comercios.

Las tiendas de artesanías pasaron de 124 a 67 establecimientos.
Las tiendas de artesanías pasaron de 124 a 67 establecimientos. / Por Esto!

Lo anterior coincide con caídas registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, del Inegi. Entre las disminuciones destaca la de tiendas de artesanías, que pasaron de 124 a 67 establecimientos, una reducción de 57 unidades.

Aunque reconoció el complicado panorama, Mex Salazar dijo que existe optimismo ante la llegada de la temporada de fin de año, periodo en el que tradicionalmente aumenta el consumo. Fechas como el 15 de septiembre, Día de Muertos y Navidad representan una oportunidad para que los negocios recuperen parte de sus ventas.

JGH

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