Síguenos

Última hora

Yucatán

Beca Juventudes Renacimiento 2026 en Yucatán: Esto necesitas para recibir 3 mil pesos

México

Sonora reabre frontera para exportar ganado a Estados Unidos; 750 reses cruzan por Agua Prieta

Sonora reabrió la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos tras solucionar una falla técnica; este martes cruzarán 750 reses por Agua Prieta rumbo a Arizona.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de sept de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

La reanudación ocurre después de más de una semana de trabajos para restablecer las condiciones necesarias en el punto de inspección
La reanudación ocurre después de más de una semana de trabajos para restablecer las condiciones necesarias en el punto de inspección / Especial

La frontera de Sonora con Estados Unidos reabrió para la exportación de ganado después de permanecer cerrada desde el pasado 28 de agosto por problemas técnicos que impedían realizar el protocolo de revisión y cruce de los animales.

El secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora, Juan Manuel González Alvarado, informó que este martes se prevé la exportación de 750 reses desde Agua Prieta hacia Douglas, Arizona.

La reanudación ocurre después de más de una semana de trabajos para restablecer las condiciones necesarias en el punto de inspección.

¿Por qué estuvo cerrada la frontera para exportar ganado?

La suspensión se debió a una falla en una trampa de funcionamiento hidráulico, equipo necesario para realizar el proceso de inspección previo al cruce.

De acuerdo con González Alvarado, antes de ingresar a Estados Unidos los animales deben someterse a una revisión y cumplir con un protocolo específico de exportación.

Solo los ejemplares que reúnen los requisitos establecidos pueden continuar con el cruce fronterizo.

Campeche mantiene 34 casos activos de miasis por gusano barrenador

Noticia Destacada

Campeche acumula mil 135 casos de gusano barrenador

Sonora reporta 30 casos de gusano barrenador

El funcionario estatal también informó que Sonora acumula 30 casos de gusano barrenador en ganado, detectados en los municipios de Álamos, Quiriego, Cajeme y Yécora.

Como parte de las medidas para contener la plaga, las autoridades mantienen la dispersión de 30 millones de moscas estériles.

Esta estrategia busca reducir la reproducción del insecto y limitar su propagación en zonas ganaderas del estado.

Exportaciones retoman operaciones en Agua Prieta

Con la reapertura del cruce, Sonora retoma el envío de ganado hacia Estados Unidos bajo los protocolos de inspección establecidos.

La exportación de las 750 reses programada para este martes marca la reanudación de las operaciones después de la suspensión provocada por la falla técnica.

IO

Te puede interesar