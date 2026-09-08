Sonora reabre frontera para exportar ganado a Estados Unidos; 750 reses cruzan por Agua Prieta

La frontera de Sonora con Estados Unidos reabrió para la exportación de ganado después de permanecer cerrada desde el pasado 28 de agosto por problemas técnicos que impedían realizar el protocolo de revisión y cruce de los animales.

El secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora, Juan Manuel González Alvarado, informó que este martes se prevé la exportación de 750 reses desde Agua Prieta hacia Douglas, Arizona.

La reanudación ocurre después de más de una semana de trabajos para restablecer las condiciones necesarias en el punto de inspección.

¿Por qué estuvo cerrada la frontera para exportar ganado?

La suspensión se debió a una falla en una trampa de funcionamiento hidráulico, equipo necesario para realizar el proceso de inspección previo al cruce.

De acuerdo con González Alvarado, antes de ingresar a Estados Unidos los animales deben someterse a una revisión y cumplir con un protocolo específico de exportación.

Solo los ejemplares que reúnen los requisitos establecidos pueden continuar con el cruce fronterizo.

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Sonora reporta 30 casos de gusano barrenador

El funcionario estatal también informó que Sonora acumula 30 casos de gusano barrenador en ganado, detectados en los municipios de Álamos, Quiriego, Cajeme y Yécora.

Como parte de las medidas para contener la plaga, las autoridades mantienen la dispersión de 30 millones de moscas estériles.

Esta estrategia busca reducir la reproducción del insecto y limitar su propagación en zonas ganaderas del estado.

🐄🇺🇸 ¡Se abre la frontera! Sonora reanuda exportación de ganado hacia Estados Unidos



Este martes se reanudó el cruce de ganado sonorense hacia Estados Unidos por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, luego de concluir las adecuaciones y la instalación de un nuevo chute… pic.twitter.com/gSKVeFb3PI — El Mitotero (@elmitoteromx) September 8, 2026

Exportaciones retoman operaciones en Agua Prieta

Con la reapertura del cruce, Sonora retoma el envío de ganado hacia Estados Unidos bajo los protocolos de inspección establecidos.

La exportación de las 750 reses programada para este martes marca la reanudación de las operaciones después de la suspensión provocada por la falla técnica.

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