La zona arqueológica escondida entre manglares que pocos conocen en Yucatán

Yucatán es mucho más que sus destinos turísticos más conocidos. Entre playas, cenotes y grandes ciudades mayas existen sitios arqueológicos que permiten conocer otra faceta de la historia de la región, especialmente aquellos que se encuentran en entornos naturales poco comunes.

Uno de ellos se localiza en la zona costera del estado, rodeado por manglares y humedales, en un paisaje que combina vestigios de la antigua civilización maya con uno de los ecosistemas más representativos de la costa yucateca.

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Aunque no tiene la misma afluencia que Chichén Itzá o Uxmal, es una alternativa interesante para quienes buscan una experiencia turística diferente y menos concurrida.

Xcambó, una zona arqueológica entre manglares y humedales

La zona arqueológica de Xcambó se encuentra en la costa norte de Yucatán, cerca de la carretera que comunica Progreso con Telchac Puerto.

Su ubicación es uno de los principales atractivos, ya que el sitio está integrado a un entorno de manglares, humedales y vegetación costera.

Xcambó fue un importante asentamiento maya relacionado con las actividades comerciales de la región.

Su cercanía con la costa y con zonas de producción de sal favoreció su desarrollo como punto estratégico para el intercambio de productos.

Al recorrer el sitio arqueológico es posible observar diferentes estructuras construidas por los antiguos mayas, entre ellas plataformas, edificios y espacios que permiten dimensionar la importancia que tuvo este asentamiento.

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¿Dónde está Xcambó?

Xcambó se localiza en el municipio de Dzemul, en la zona norte de Yucatán, aproximadamente a unos kilómetros de Progreso y de Telchac Puerto, por lo que puede incorporarse fácilmente a un recorrido turístico por la costa.

Su ubicación permite combinar la visita a la zona arqueológica con otros atractivos de la región, como las playas de Progreso, Telchac Puerto y los paisajes de manglar de la costa norte.

¿Qué se puede ver en Xcambó?

Entre los principales atractivos se encuentran las estructuras arqueológicas que conforman el antiguo asentamiento maya. El recorrido permite conocer edificios ceremoniales y espacios que dan cuenta de la organización de la población que habitó este lugar.

Uno de los aspectos que distingue a Xcambó de otras zonas arqueológicas de Yucatán es precisamente su entorno natural. Los vestigios se encuentran en medio de una región de humedales y manglares, lo que ofrece una experiencia diferente a la de los sitios arqueológicos ubicados tierra adentro.