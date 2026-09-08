Detienen a un hombre tras ser acusado de incendiar una casa en Sabancuy

Un hombre fue detenido en la calle Aldama, en Sabancuy, luego de ser señalado por su probable participación en el incendio de un domicilio.

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Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras recibir el reporte y, después de ubicar al sospechoso, procedieron con su detención.

El sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué habría provocado el incendio, la magnitud de los daños en la vivienda ni si se registraron personas lesionadas.

JGH