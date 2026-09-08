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Campeche / Sucesos

Detienen a un hombre tras ser acusado de incendiar una casa en Sabancuy

Un pescador apodado “La Hormiga” murió en el Hospital IMSS Bienestar de Champotón tras ser alcanzado por un rayo durante una tormenta la tarde del martes en la orilla del malecón.

Por Redacción Por Esto!

8 de sept de 2026

1 min

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Detienen a hombre por presunta relación con incendio de una vivienda en Sabancuy
Detienen a hombre por presunta relación con incendio de una vivienda en Sabancuy / Especial

Un hombre fue detenido en la calle Aldama, en Sabancuy, luego de ser señalado por su probable participación en el incendio de un domicilio.

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Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras recibir el reporte y, después de ubicar al sospechoso, procedieron con su detención.

El sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué habría provocado el incendio, la magnitud de los daños en la vivienda ni si se registraron personas lesionadas.

JGH