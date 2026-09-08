Encontronazo en la carretera Sabancuy–Isla Aguada deja dos lesionados y cuantiosos daños

Dos hombres lesionados y daños materiales de varios miles de pesos fue el saldo de un fuerte accidente registrado sobre el kilómetro 47 del tramo carretero Sabancuy–Isla Aguada, donde un automóvil particular terminó impactando contra una pesada unidad.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Tsuru color gris, con placas de circulación DNH-545-J del estado de Chiapas, en el que viajaban tres hombres, así como un camión tipo torton de la marca Kenworth, color blanco, con placas 38-BH-9D de carga federal.

Presuntamente, por causas que serán determinadas por las autoridades competentes, el vehículo compacto impactó contra uno de los costados de la pesada unidad, generándose un fuerte encontronazo que dejó importantes daños materiales.

El vehículo compacto impactó contra uno de los costados del camión. / Israel Lozano

Tras el impacto, dos de los tres ocupantes del Nissan resultaron lesionados, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de una ambulancia del INSABI, destacada en la comunidad de Isla Aguada, arribaron al sitio para brindarles los primeros auxilios.

Luego de ser valorados y estabilizados, ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el tercer ocupante permaneció en el lugar.

Las dos unidades involucradas quedaron en el sitio del accidente, a la espera de la llegada de elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes se encargarían de realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades.

Finalmente, trascendió que el caso fue turnado ante la Fiscalía para las investigaciones y el deslinde legal de responsabilidades, mientras que tanto el automóvil como el camión fueron asegurados y trasladados al corralón correspondiente.

JGH