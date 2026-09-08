Brilla de nuevo la "Hormiga" González con un doblete en la victoria del Olympiacos en la Copa de Grecia

Armando González volvió a brillar con el Olympiacos de Grecia, por lo que su historia en el futbol europea ha comenzado de la mejor manera. En su anterior partido se estrenó con un cabezazo y ahora logró su primer doblete.

La "Hormiga" fue el protagonista del partido con el Olympiacos en la victoria de su equipo por 3-2 sobre Volos, en partido correspondiente a la segunda jornada de la Copa de Grecia.

El delantero mexicano inició el partido como titular y respondió con creces a la confianza del técnico, al anotar su primer doble en Europa a los minutos 42 y 49 del encuentro.

DOBLETE para 'La Hormiga' González ⚽⚽



CABEZAZO cruzado de Armando González para anotar su segundo gol ante Volos en la Copa de Grecia.



El delantero mexicano ya presume TRES anotaciones en el futbol europeo... pic.twitter.com/Z426MZch8R — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 8, 2026

La "Hormiga" salió del partido de cambio al minuto 70, momento en el que recibió una fuerte ovación por parte de la afición tras una actuación redonda en su segundo partido de la Copa de Grecia.

Hasta el momento, el inicio de la aventura europea para la "Hormiga" ha sido espectacular. En cuatro partidos disputados con la playera del Olympiacos, González suma tres anotaciones y dos asistencias.

El próximo partido del Olympiacos en el que podría participar el mexicano será el 12 de septiembre, cuando reciban al OFI en partido correspondiente a la jornada 4 de la Super Liga de Grecia.