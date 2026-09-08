¿Habrá megapuente por el 15 y 16 de septiembre en Campeche? Esto dice el calendario de la Seduc

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, Seduc, no contempla un megapuente por las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre para los estudiantes de educación básica.

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De acuerdo con el documento oficial, el martes 15 de septiembre habrá actividades escolares normales, aunque la fecha aparece resaltada por tratarse de un día conmemorativo. La suspensión de labores docentes está marcada únicamente para el miércoles 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia de México.

Por lo tanto, los alumnos deberán acudir a clases el lunes 14 y martes 15 de septiembre, descansarán el miércoles 16 y regresarán a las aulas el jueves 17, salvo que las autoridades educativas emitan posteriormente alguna modificación o disposición extraordinaria.

El calendario estatal, ajustado a 186 días efectivos de clases, es aplicable a las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo de Campeche. Las instituciones de educación media superior y superior podrían manejar calendarios diferentes.

El martes 15 de septiembre habrá actividades escolares normales. / Especial

En 2025 sí hubo megapuente escolar

La situación fue distinta durante las fiestas patrias de 2025. El calendario escolar 2025-2026 de Campeche incluyó el lunes 15 de septiembre como día de suspensión por tradición, mientras que el martes 16 fue descanso oficial.

Esto permitió que los estudiantes de educación básica disfrutaran cuatro días sin clases, desde el sábado 13 hasta el martes 16 de septiembre, y regresaran a las aulas el miércoles 17.

Aquella noche, miles de personas se reunieron en la Plaza de la República para presenciar la ceremonia del Grito de Independencia. Aunque la lluvia comenzó desde las 19:00 horas, los asistentes permanecieron en el lugar para participar en la celebración.

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Los festejos incluyeron espectáculos de danza, música regional, mariachis y la presentación del grupo Fusión Latina. Después de la ceremonia y los juegos pirotécnicos, Alicia Villarreal ofreció el concierto estelar para cerrar la noche.

Además, desde la Plaza de la República se transmitió la ceremonia realizada en Palacio Nacional, donde Claudia Sheinbaum encabezó por primera vez el Grito de Independencia como presidenta de México.

JGH