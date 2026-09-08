Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras dos días

La actriz y cantante Gala Montes ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras abandonar voluntariamente la competencia de ‘La Casa de los Famosos México' este martes 8 de septiembre de 2026, cumpliendo únicamente 48 horas dentro de la competencia.

La sorpresiva salida se dio luego de que Montes ingresará al reality show el pasado domingo 6 tras la gala de eliminación en donde Flor Vigna terminó fuera de la competencia. Y es que; Montes habría ingresado para cubrir el lugar de Aldo Rendón tras su previa retirada.

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¿Por qué Gala Montes abandonó ‘La Casa de los Famosos México’?

De acuerdo con los reportes, Montes decidió abandonar el show de manera voluntaria, si bien, no se compartieron detalles de su salida, la producción usó su cuenta de Instagram para informar que Gala había dejado la competencia y le desearon éxito en sus próximos proyectos.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala decidió voluntariamente salir y con ello terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, se lee en el comunicado compartido por la producción del reality show en su cuenta oficial de Instagram.

"La Jefa" y la producción confirmaron de manera oficial que la salida se realizó bajo los protocolos establecidos para retiros voluntarios. Mientras la audiencia y las redes sociales reaccionaron rápidamente a la breve estadía de la actriz, el equipo de producción analiza cómo se ajustará la dinámica del programa ante esta repentina baja.

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