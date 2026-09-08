Edson Álvarez es acusado de cómplice de secuestro por un productor 

En las recientes horas el productor audiovisual Juan José López Ordóñez señaló públicamente a Edson Álvarez y a su entorno cercano como presuntos cómplices de un secuestro exprés. Esto de acuerdo con algunas declaraciones hechas en una entrevista, mismas que han generado gran revuelo entre los usuarios.

En una entrevista concedida a la revista TVNotas, el productor reveló que el conflicto con el jugador se originó a raíz de una disputa financiera que involucra un documental autobiográfico y un inmueble de alto valor; señalando que la situación culminó con un secuestro.

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¿Por qué acusan a Edson Álvarez de ser cómplice de secuestro?

De acuerdo con lo dicho por Juan José López Ordóñez durante la reciente entrevista, entre 2022 y 2024 trabajó en la producción de una serie documental grabada en formato Super 8 sobre la trayectoria del mediocampista. El productor solicitó un honorario de 3.5 millones de pesos por dos años de filmaciones.

Al intentar cobrar dicho monto, la comunicación con Edson Álvarez se vio interrumpida a través de la mediación del suegro del futbolista, identificado como Jonathan, con quien además sostenía un desacuerdo comercial sobre la copropiedad de una propiedad de 30 millones de pesos en la colonia San Rafael de la Ciudad de México (CDMX).

“Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan (suegro). Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos” relató el productor sobre la copropiedad que llevaría a un conflicto mayor con el entorno del jugador.

El productor detalló que los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2024 en la intersección de las calles Moliere y Homero. Afirma que fue privado de la libertad durante medio día por personas armadas que abordaron su vehículo, amagándolo para trasladarlo hacia la zona de Chalco.

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En su testimonio, López Ordóñez afirmó que los captores le mencionaron explícitamente recibir instrucciones de Jonathan (el suegro de Álvarez) para obligarlo a renunciar al cobro de las deudas. La privación de la libertad concluyó cuando los agresores realizaron una parada técnica en el cruce de Viaducto y Tlalpan.

Testigos que presenciaron la escena en la vía pública comenzaron a intervenir y a grabar, lo que provocó que los secuestradores huyeran del lugar y dejaran a la víctima dentro del auto. Tras el auxilio de las autoridades, el productor fue trasladado al Ministerio Público de Lomas de Chapultepec, donde formalizó la denuncia contra los autores materiales e intelectuales.

¿Cuál es el objetivo de Juan José López Ordóñez?

De acuerdo con lo dicho por el mismo productor, relatar su historia y señalar públicamente a Edson Álvarez y su entorno de ser los autores del secuestro exprés que vivió es con la finalidad de que el jugador se haga responsable de los daños generados y haga el pago de las deudas que llevaron al secuestro.

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