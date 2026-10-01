La Casa de los Famosos México: filtran quién sería el sexto finalista este 1 de octubre

La competencia está a punto de reducirse todavía más. La Casa de los Famosos México 2026 vivirá este jueves 1 de octubre una nueva gala de eliminación, en la que uno de los seis habitantes que continúan en el reality tendrá que despedirse antes de la gran final.

La salida de Ernesto Laguardia dejó definida la lista de participantes que permanecen en la última etapa del programa. El actor perdió frente a Gema Garoa en la gala del miércoles 30 de septiembre, por lo que quedó fuera de la disputa por el premio de cuatro millones de pesos.

¿Quiénes continúan en La Casa de los Famosos México?

Después de la eliminación de Laguardia, son seis los participantes que todavía buscan llegar a la última noche de La Casa de los Famosos México. La lista está integrada por Yahir, Ese Pérez, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Karina Torres y Memo Schutz.

Cada uno de ellos busca conseguir el respaldo suficiente para superar esta nueva votación y convertirse en uno de los finalistas de la temporada. La gala de este jueves será determinante para conocer quién abandona la competencia.

Encuesta de Vaya Vaya apunta a un posible eliminado

Mientras llega la decisión oficial, una encuesta extraoficial comenzó a generar expectativa entre los seguidores del programa. Gerardo Escareño, periodista de espectáculos, difundió a través de las redes sociales de Vaya Vaya un nuevo corte con las preferencias de los seguidores del reality.

Los resultados colocan a Karina Torres en el primer lugar de la medición, con 25 por ciento de los votos. Después aparecen Mariana Ochoa, con 20.5 por ciento, y Ese Pérez, con 19.5 por ciento.

Por su parte, Yahir y Gema Garoa registran un empate con 13 por ciento, mientras que Memo Schutz aparece con el porcentaje más bajo dentro de esta medición no oficial.

¿Memo Schutz sería el sexto finalista?

De acuerdo con los resultados publicados por Vaya Vaya, Memo Schutz sería quien tendría menor respaldo en esta encuesta y, por lo tanto, quien podría convertirse en el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México.

Es importante señalar que estos números no corresponden a la votación oficial del programa. Por ello, el resultado de la encuesta solamente muestra una tendencia entre quienes participaron en esta medición y no confirma quién abandonará la casa.

La decisión definitiva se conocerá durante la gala de eliminación, cuando la producción revele el resultado de la votación correspondiente a esta etapa de la competencia.

¿A qué hora y dónde ver La Casa de los Famosos México?

La gala de este jueves 1 de octubre está programada para comenzar a las 10:00 de la noche. Los seguidores podrán seguir la transmisión a través de Canal 5 y ViX, donde se conocerá al participante que dejará la competencia.

Con la eliminación de un nuevo habitante, la temporada quedará cada vez más cerca de su gran final, por lo que cada votación adquiere mayor importancia para los seis famosos que todavía permanecen dentro de la casa.