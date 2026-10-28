Liga MX: América empata 1-1 con Tijuana en el Estadio Banorte y sigue de líder general en el Apertura 2026

Con un gol del colombiano Miguel "El Colibrí" Borja, el América empató 1-1 con el Tijuana este miércoles en el estadio Azteca, en partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas, comandadas por el uruguayo Guillermo Almada, siguen como líderes la clasificación general con 28 puntos, dos más que el Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara.

Cabe destacar que, los azulcremas sumaron su cuarto partido consecutivo sin poder ganar como local en la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca).

Por su parte, los Xolos, dirigidos por el también uruguayo Sebastián Abreu, llegaron a 21 puntos en el torneo y se metieron a zona de clasificación al ubicarse en el séptimo escalón de la tabla.

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Al minuto 12, el brasileño Elías Manoel adelantó 1-0 al Tijuana con un tiro raso desde los linderos del área que colocó en el ángulo inferior izquierdo. El delantero paulista hizo su cuarto gol para los Xolos en su primer torneo en el futbol mexicano.

Borja consiguió el 1-1 para el América con un disparo de zurda dentro del área, al 19'. "El Colibrí" lleva seis anotaciones con las Águilas.

Tras una ausencia de cinco partidos por molestias físicas, reapareció Gilberto Mora, el mediocampista sensación de los Xolos, que ingresó de cambio al 57'.

El Apertura 2026 aún tiene un partido pendiente: Querétaro vs Monterrey que se jugará el próximo 14 de noviembre, correspondiente a la Jornada 7. El torneo continuará este fin de semana con la Jornada 15.

Con información de AFP