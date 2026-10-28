‘La Granja VIP’: ¿Cómo quedó la tabla de nominados de este 28 de octubre?

Durante este miércoles 28 de octubre, tuvo lugar la Asamblea de Nominación en ‘La Granja VIP’, la dinámica semanal permite a los participantes elegir a los granjeros a aquellos participantes que serán enviados a la tabla de nominados y que podrían quedar fuera del show durante la gala de eliminación.

Tras terminar la Asamblea de Nominación, los participantes realizaron sus votaciones para elegir a los nominados que podrán ser parte de la gala de eliminación durante este domingo 1 de noviembre de 2026. Son un total de seis granjeros los que se encuentran en peligro de ser eliminados.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Estos son los participantes que se van al Duelo de Nominación

¿Cómo quedó la tabla de nominados de ‘La Granja VIP’?

La competencia se intensifica y la tensión está al límite tras revelarse la lista oficial de nominados que se encuentran en la cuerda floja dentro del reality. La placa de nominación de esta semana reúne a seis conocidos personajes del medio artístico que deberán enfrentar el veredicto del público para asegurar su permanencia.

En esta ocasión, el grupo de nominados está conformado por Natalia Alcocer, Pablo Montero, Niurka Marcos, Julio Camejo, Kevyn Contreras "Bicolor" y Rafael Mercadante. Cada uno de ellos cuenta con trayectorias muy distintas, lo que promete una votación sumamente reñida y llena de sorpresas.

Los seguidores de ‘La Granja VIP’ ya han comenzado a movilizarse en las redes sociales para apoyar a sus favoritos, y expresar sus emociones ante los participantes que se encuentran entre los nominados, además de que estos también se preparan para afrontar las consecuencias de esta difícil semana de nominación en la granja.

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