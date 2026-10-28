Conmebol rechaza reclamo del Flamengo por inclusión de Rojo en semi de Libertadores

La Conmebol rechazó este miércoles el reclamo del Flamengo por la supuesta alineación indebida del defensor argentino Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, que Estudiantes de La Plata ganó en penales para citarse en la final con Palmeiras.

La decisión de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) garantiza que el Pincha dispute con el Verdão la final del torneo, el 28 de noviembre en Montevideo, a falta de la decisión definitiva del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El Fla, campeón defensor de la Libertadores, buscaba que se le otorgara la victoria en los escritorios por la presunta alineación indebida del exdefensa del Manchester United.

Rojo fue traspasado de Racing a Estudiantes antes de las semifinales y su inscripción para jugar el desquite, según el club brasileño, habría sido hecha a destiempo y violando el reglamento de la Conmebol.

Pero el organismo sudamericano indicó en un comunicado que resolvió "rechazar íntegramente la protesta presentada" por el Fla el viernes pasado, un día después de la revancha, "con relación a la supuesta alineación indebida" del central.

El exinternacional argentino, de 36 años, pudo actuar en Rio de Janeiro gracias a una autorización provisional del TAS, solicitada por el equipo argentino tras recibir el visto negativo de la Conmebol en un principio.

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Al permitir la participación del veterano jugador, la máxima jurisdicción deportiva, sin embargo, "negó el pedido de Estudiantes de anular las consecuencias deportivas y disciplinarias que pudieran derivarse" de su decisión final, según explicó el Fla el sábado.

La determinación definitiva del TAS, que podría darle la razón al Fla y dejar en vilo la clasificación de Estudiantes, todavía no se conoce. El equipo carioca dijo recibir "con tranquilidad la decisión" de la Conmebol.

Flamengo "seguirá de cerca la evolución del recurso presentado por Estudiantes ante el Tribunal Arbitral del Deporte" y mantendrá "la vigilancia en la defensa de sus derechos e intereses", afirmó en un comunicado.

El cuadro argentino ganó la revancha de la semifinal por 3-2 en los penales en el Maracaná, después de dos empates sin goles.

Estudiantes, que busca su quinto título de la Libertadores y primero desde 2009, celebró la decisión de la Conmebol de este miércoles. "¡Nos vemos el 28, familia!", escribió en su cuenta en X, en alusión a la fecha de la final.