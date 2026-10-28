Clara Brugada despide a Cuauhtémoc Cárdenas, primer Jefe de Gobierno.

Fue durante este miércoles 28 de octubre de 2026 que se dio a conocer el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la edad de 92 años. La noticia se difundió de forma masiva a últimas horas de la tarde, generando un rápido pronunciamiento de diversos actores políticos a nivel nacional.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, reconocido como el primer Jefe de Gobierno electo de la capital del país y figura histórica de la izquierda mexicana.

Noticia Destacada IPN entrega Doctorado Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas por su aporte a la democracia y la educación pública

Clara Brugada destacó la carrera de Cárdenas y su paso en la CDMX

A través de mensajes institucionales y pronunciamientos públicos, la mandataria capitalina destacó la trascendencia de su legado político y social. Brugada subrayó que Cárdenas abrió caminos de libertad y democracia para las generaciones venideras, recordando que su lucha política hizo temblar al viejo régimen y transformó el panorama político de México.

Asimismo, enfatizó que como el primer gobernante de la capital elegido democráticamente por la ciudadanía, sentó las bases de la autonomía y las libertades de las que hoy gozan los habitantes de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno señaló que la huella del ingeniero Cárdenas seguirá latiendo en la memoria colectiva de la capital.

Con enorme dolor recibo la noticia del fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Abrazo con todo mi cariño y solidaridad a su familia, a sus seres queridos y a las generaciones que encontraron en su lucha una esperanza de libertad y justicia. México despide a uno de los grandes protagonistas de su historia democrática; un hombre que deja una profunda huella en su historia y que abrió caminos de libertad para las generaciones venideras. En 1988 encabezó un movimiento popular que, con la fuerza histórica del cardenismo, hizo temblar los cimientos del viejo régimen autoritario. El fraude electoral no pudo apagar el despertar democrático de un pueblo. Años después, cuando nuestra Ciudad conquistó su derecho a decidir democráticamente su futuro, Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en su primer jefe de Gobierno electo. Su vida nos deja una lección inolvidable: la democracia jamás es una concesión del poder; es una conquista de quienes luchan, que se construye generación tras generación y se defiende todos los días. Su legado seguirá latiendo en la memoria de esta ciudad, de cuya democracia fue fundador y protagonista. Estoy convencida de que Cuauhtémoc Cárdenas seguirá viviendo en cada nueva generación que levante las banderas de la libertad, la democracia, la justicia social y la soberanía. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 29, 2026

A la despedida de Clara Brugada se sumaron varios otros políticos entre ellos Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes por medio de sus redes sociales despidieron al primer jefe de Gobierno de la CDMX.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal