RFEF suspende 24 partidos de la Copa del Rey tras choque de trenes en España

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) suspendió los 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey programados para este miércoles 28 de octubre, tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia de Toledo, España, que dejó decenas de personas fallecidas.

La decisión fue anunciada como una muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda. A través de un comunicado, la Federación expresó su pesar por la tragedia y señaló que dará a conocer posteriormente las nuevas fechas y horarios de los encuentros aplazados.

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La suspensión afecta a los 24 encuentros que estaban programados para la tarde y noche de este miércoles, correspondientes a la primera eliminatoria del torneo. Entre los equipos que tenían actividad se encuentran Valencia, Real Betis, Celta de Vigo, Levante y Alavés.

Además del impacto humano del accidente, el choque provocó interrupciones en las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía, lo que también complicó los traslados de equipos y aficionados.

¿Qué pasó en España?

El choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, provocó una tragedia con decenas de víctimas mortales y personas lesionadas.

Tras el accidente, los servicios de emergencia acudieron a la zona para atender a los afectados