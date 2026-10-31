Checo Pérez queda sin tiempo en la última práctica del GP de México 2026; así llega a la clasificación de F1

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 entra en su momento decisivo y Sergio ‘Checo’ Pérez tendrá que enfrentar la clasificación con varios pendientes después de una jornada complicada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto tapatío no consiguió cerrar las últimas prácticas en las posiciones que esperaba y ahora buscará mejorar su rendimiento frente a la afición mexicana

Este sábado 31 de octubre se disputó la tercera y última práctica libre de la Fórmula 1, sesión que tuvo como protagonista a Lando Norris, quien consiguió el mejor registro con un tiempo de 1:17.600 minutos, apenas una milésima por delante de Kimi Antonelli. Charles Leclerc completó los tres primeros lugares.

Sin embargo, la atención de los aficionados mexicanos también estuvo puesta en Checo Pérez, quien no pudo registrar una vuelta cronometrada durante esta última sesión.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fórmula 1, Cadillac realizó un cambio preventivo en la unidad de potencia de su monoplaza, por lo que el mexicano permaneció fuera de la actividad en pista.

¿En qué posición terminó Checo Pérez las prácticas del GP de México 2026?

En la primera práctica libre, Checo terminó en el puesto 17, mientras que en la segunda sesión descendió hasta la posición 18, con un registro de 1:19.406 minutos.

Para la tercera práctica libre, el piloto de Cadillac no consiguió marcar tiempo y apareció sin registro en la clasificación de la sesión.