Harfuch encabeza en Campeche ceremonia de graduación de 166 elementos especializados para combatir al crimen organizado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, participó este sábado 31 de octubre de 2026 en la graduación de 166 elementos de la Secretaría de Marina y de la SSPC en Campeche, quienes concluyeron cursos de capacitación especializada para fortalecer sus capacidades operativas.

La ceremonia se realizó en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, municipio de Champotón, Campeche, y fue encabezada por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

A través de su cuenta de X, García Harfuch reconoció el esfuerzo de los participantes y agradeció el respaldo de la gobernadora de Campeche, para la realización del evento.

¿Cuántos elementos de Marina y SSPC se graduaron en Campeche?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, 152 integrantes de la Armada de México y 14 elementos de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la SSPC concluyeron su preparación.

Los participantes recibieron capacitación en cinco especialidades, entre ellas fusileros paracaidistas, mantenimiento de paracaídas, rappel, técnicas de tiro y operaciones especiales en zonas urbanas.

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García Harfuch destacó que esta fue la primera ocasión en que personal de la Unidad Nacional de Operaciones participó en este programa de formación especializada impartido por la Marina.

¿Qué dijo García Harfuch sobre el combate al crimen organizado?

Durante su mensaje, el titular de la SSPC señaló que la preparación de los elementos tiene como objetivo fortalecer las acciones contra las organizaciones criminales responsables de delitos como extorsión, robo, corrupción y otras formas de violencia.

Explicó que los conocimientos adquiridos deberán aplicarse en operaciones para detener a presuntos delincuentes, proteger a la población y reducir los riesgos que enfrenta el propio personal de seguridad.

Asimismo, pidió a los graduados actuar con disciplina, inteligencia y respeto a la ley durante el cumplimiento de sus responsabilidades.

En Campeche, acompañamos al secretario de Marina, Alm. Raymundo Pedro Morales, @AlmiranteSrio, en la graduación de 166 elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico. Agradecemos a la gobernadora @LaydaSansores por su apoyo. A quienes hoy se gradúan como fusileros paracaidistas: ustedes decidieron salir de su zona de confort y asumir un reto que exige fortaleza mental y física, disciplina y determinación. Eligieron prepararse para las tareas más difíciles y desarrollar nuevas capacidades para servir a México. Su misión es clara: neutralizar la capacidad de las organizaciones criminales para ejercer violencia, corromper instituciones, robar, extorsionar y hacer daño al país. Sacar de las calles a quienes amenazan a nuestras familias y ponerlos ante la justicia. Proteger a quienes trabajan, y a las familias mexicanas. Para cumplir esa misión se necesitan valor, inteligencia, preparación y un compromiso absoluto con la ley. Cada procedimiento aprendido, cada ejercicio y cada exigencia de este curso tienen un propósito: que ustedes puedan actuar con precisión, proteger a la población y cuidar la vida de sus compañeros, incluso en las condiciones más difíciles. Un reconocimiento especial a los compañeros de nuestra Unidad Nacional de Operaciones, @unosspc, que por primera vez participaron en esta formación especializada. Lleven lo aprendido a sus unidades, fortalezcan a sus equipos y ejerzan el liderazgo con el ejemplo. México necesita que esa preparación se traduzca en resultados y tranquilidad para la ciudadanía. Agradecemos a la Armada de México, a sus mandos e instructores, por compartir su experiencia y conocimientos. La coordinación comienza desde el adiestramiento, cuando nuestros elementos aprenden a trabajar juntos, confiar unos en otros y responder como un solo equipo. Bajo el liderazgo de la Presidenta @Claudiashein, las instituciones del @GabSeguridadMX seguiremos trabajando para detener a los generadores de violencia, desarticular sus organizaciones y proteger a las familias mexicanas. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 31, 2026

Harfuch destaca coordinación entre Marina y SSPC desde Campeche

El secretario federal sostuvo que la colaboración entre las instituciones de seguridad comienza desde los procesos de capacitación, donde los elementos comparten conocimientos y desarrollan habilidades para realizar operaciones conjuntas.

También reconoció a los instructores y mandos de la Armada de México por su participación en la formación del personal de la SSPC.

García Harfuch reiteró que el Gabinete de Seguridad continuará con las acciones para detener a generadores de violencia y combatir a las organizaciones criminales, como parte de la estrategia del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

IO