Incendio en Chetumal deja a familia sin hogar; recibe ayuda de vecinos

Sin techo, sin ropa y con la certeza de que lo poco que tenían se convirtió en ceniza, una familia de ocho integrantes enfrenta las primeras horas después de que un incendio consumiera las tres viviendas donde habitaba, en el cruce de las calles Antigua y Petcacab.

Las causas del siniestro continúan sin precisarse, pero la respuesta de la comunidad y de las autoridades no tardó en llegar. Doña Cecilia, una de las afectadas, explicó que el fuego se registró en dos terrenos y dañó tanto su casa principal como los cuartos de sus hijos.

Al perder postes y láminas, el grupo quedó prácticamente a la intemperie, por lo que su necesidad más urgente es contar con lonas que les permitan protegerse del sol y de la lluvia.

Ingenieros y arquitectos municipales, acudieron a evaluar las estructuras y determinó que el cuarto de su hija Guadalupe fue el más afectado, pues sus columnas reventaron y la mayoría de los espacios quedó inhabitable. La noche del incendio, la familia tuvo que separarse.

El patrón de Doña Cecilia le prestó una casa donde pudieron dormir ella, su esposo, su nieta y uno de sus hijos, mientras que su hija y otro joven permanecieron en los terrenos siniestrados para vigilar lo que quedó. La solidaridad se hizo notar desde el primer momento.

La afectada relató que han recibido ropa, zapatos, dinero para alimentos y despensa. Volqueteros del sindicato Caja Roja acudieron con sus unidades para retirar el escombro, y desde la mañana siguiente vecinos y voluntarios se sumaron a la limpieza.

Marcos, habitante de la misma colonia, ayudó en la remoción de restos y en la recepción de donativos, mientras que Ángel González, otro ciudadano, cambió cables y revisó la torre de internet de la familia para descartar daños estructurales y restablecer el servicio. Autoridades acudieron al sitio para entregar tres colchones y garrafones de agua.

El plan de atención integral contempla la limpieza profunda del predio, apoyo directo para reconstruir la vivienda y la entrega inmediata de colchones y artículos de primera necesidad, con acompañamiento de brigadas durante los próximos días.

Vecinos coincidieron en que la ayuda ha sido valiosa, pero advirtieron que las necesidades apenas comienzan, pues la familia requerirá resguardo, enseres básicos y materiales para volver a levantar su hogar, por lo que se prevé que continúen los llamados a la población para sumarse con donaciones.