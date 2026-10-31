Ciclista cae al pavimento tras atorarse su llanta en una coladera de Chetumal

Una rejilla de drenaje con aberturas lo bastante amplias para atrapar un neumático fue el origen del accidente que sufrió un ciclista en el cruce de la avenida Erick Paolo Martínez con la calle Faisán, donde el hombre perdió el equilibrio y cayó sobre el arroyo vehicular.

Según los primeros datos, el ciclista avanzaba por la vialidad cuando pasó sobre la coladera. La rueda delantera de su bicicleta se habría metido entre las ranuras de la rejilla y quedó sujeta, de modo que la unidad se detuvo en seco mientras el cuerpo del conductor siguió su inercia.

Un ciclista cayó sobre el pavimento luego de que la rueda delantera de su bicicleta quedara atrapada en una rejilla de drenaje de la avenida Erick Paolo Martínez, en Chetumal.

La caída fue inevitable y, por lo repentino del golpe, atrajo la atención de automovilistas y peatones que se encontraban en los alrededores.

Al sitio llegaron paramédicos de Emergencias Médicas del Sur (EMS), quienes se acercaron al lesionado para valorarlo en el mismo lugar donde cayó.

Las rejillas pluviales instaladas sobre la superficie de rodamiento, tienen sus ranuras demasiado anchas y pueden atrapar las llantas delgadas de bicicletas y de algunos vehículos ligeros, con consecuencias que van desde un simple tropiezo hasta caídas con golpes de consideración, sobre todo en vías donde el tránsito es constante.

Un ciclista cayó sobre el pavimento luego de que la rueda delantera de su bicicleta quedara atrapada en una rejilla de drenaje de la avenida Erick Paolo Martínez, en Chetumal.

Autoridades de tránsito recomendaron para quienes se desplazan a diario en bicicleta, circular con precaución extrema.