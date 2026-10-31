Yucatán e Inegi aprueban plan de trabajo 2026 para mejorar programas y uso de recursos públicos

El Gobierno de Yucatán y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aprobaron el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2026, con el objetivo de fortalecer la generación de información estadística y geográfica para orientar las políticas públicas y la distribución de recursos en el estado.

La aprobación se realizó durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (Ceieg), en el marco del Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) 2026-2030.

El secretario técnico de Planeación y Evaluación de Yucatán, Luis Antonio Hevia Jiménez, explicó que el nuevo programa establece acciones, responsables, calendarios y metas verificables para mejorar la toma de decisiones de la administración encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena.

¿Para qué servirá el nuevo programa estadístico de Yucatán?

Hevia Jiménez señaló que el PAT 2026 busca que las dependencias estatales utilicen información confiable para identificar las necesidades de la población y determinar dónde deben concentrarse los recursos públicos.

Explicó que contar con diagnósticos precisos permitirá diseñar programas gubernamentales con objetivos claros, además de evaluar sus resultados mediante indicadores.

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Asimismo, destacó que el Programa Estatal de Estadística y Geografía contempla proyectos para obtener información sobre las comunidades y sectores de la población, con el propósito de incorporarlos a los procesos de planeación.

Por su parte, Mauricio Márquez Corona, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi, destacó la importancia de utilizar los datos para dar seguimiento a las acciones gubernamentales y evaluar si cumplen sus objetivos.

¿Qué información presentó el Inegi sobre la población de Yucatán?

Durante la reunión, celebrada en las instalaciones de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan), la coordinadora estatal del Inegi, Josefa Griselda Sosa Andrade, presentó los resultados definitivos de la Encuesta Intercensal 2025.

De acuerdo con las autoridades, esta información actualiza el panorama sociodemográfico de Yucatán y servirá como referencia para la planeación estatal y municipal.

Los datos permitirán identificar características y necesidades de la población que deberán considerarse en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, durante el informe proporcionado no se detallaron cifras específicas de la encuesta.

Gobierno de Yucatán e Inegi fortalecerán coordinación

Al concluir la sesión, Luis Antonio Hevia Jiménez reconoció el trabajo de los servidores públicos encargados de integrar registros administrativos, actualizar indicadores y mantener la calidad de la información estadística estatal.

También agradeció el acompañamiento técnico del Inegi para desarrollar los proyectos contemplados en el programa.

El PAT 2026 establece una ruta de trabajo para que las dependencias de Yucatán utilicen información estadística y geográfica en sus decisiones, con mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de las metas gubernamentales.

IO