Más de 300 niños con discapacidad celebran “Dulce o Truco” en Yucatán

Más de 300 niñas y niños con discapacidad participaron en la segunda edición de “Dulce o Truco” en Yucatán, una actividad organizada por el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán (Iipedey), con el objetivo de promover la convivencia y la participación de las familias.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Expenitenciaría Juárez, donde los asistentes recorrieron distintas áreas del recinto, recibieron dulces y regalos, además de participar en actividades recreativas y disfrutar de un espectáculo.

Entre los participantes estuvieron niñas y niños de Casa Otoch, así como familias de personas con discapacidad que acudieron a esta segunda edición de la celebración.

¿Cómo fue la celebración de “Dulce o Truco” en Yucatán?

Durante la jornada, personal de distintas dependencias estatales recibió a las familias y participó en la organización de actividades recreativas.

En representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, Ivonne Carrera Pérez acompañó a los menores durante su recorrido por las instalaciones.

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El director general del Iipedey, Armando Chiquini Barahona, destacó la importancia de generar espacios accesibles donde las niñas y los niños con discapacidad puedan participar en actividades comunitarias.

Señaló que este tipo de iniciativas busca fortalecer la inclusión mediante la convivencia y la igualdad de oportunidades.

Por su parte, Ileana Rodríguez, madre de un joven sordo, agradeció la invitación y expresó su satisfacción por la oportunidad de participar en una jornada preparada para las personas con discapacidad y sus familias.

¿Qué dependencias participaron en el evento inclusivo de Yucatán?

La segunda edición de “Dulce o Truco” contó con la colaboración de las secretarías de la Cultura y las Artes (Sedeculta), de las Mujeres (Semujeres), de las Juventudes (Sejuvey) y de Administración y Finanzas (SAF).

También participó la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán (AIPE), junto con otras dependencias que cuentan con oficinas en la Expenitenciaría Juárez.

El Iipedey destacó que esta actividad forma parte de las acciones para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios públicos, mediante experiencias recreativas que favorezcan la convivencia familiar y comunitaria.

IO