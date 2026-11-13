Síguenos

Última hora

Internacional

Estados Unidos suspende todos los despegues: Sean Duffy confirma falla de comunicaciones en control aéreo

Deportes

Mickey Dean toma el mando de las Leonas de Yucatán con el campeonato en la mira

El nuevo timonel de las Leonas de Yucatán, prometió construir y moldear un equipo haga sentir orgullo.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Mickey Dean toma el mando de las Leonas de Yucatán con el campeonato en la mira
Mickey Dean toma el mando de las Leonas de Yucatán con el campeonato en la mira / Por Esto

Nacido de una familia de carpinteros, el nuevo timonel de las Leonas de Yucatán, el gringo Mickey Dean, prometió construir y moldear un equipo que hará sentir orgulloso a la afición local tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Con 62 años de edad de los cuales 18 han sido como coach principal en la división I de la NCAA, el estadounidense fue presentado en forma oficial este viernes con una consigna, ser campeones.

Leonas de Yucatán ya tienen fecha para su debut en la Liga Mexicana de Softbol

Noticia Destacada

Leonas de Yucatán debutarán en la Liga Mexicana de Softbol en 2027

“Antes de pensar en ganar o perder hay que construir e integrar el equipo, claro, ser campeones es importante, pero hay que hacerlo con una escuadra comprometida”, comentó Dean.

Las melenudas debutarán en la Liga Mexicana de Softbol el 21 de enero de visita a El Águila de Veracruz, su debut en casa será el 26 contra las Diablas del México; y cerrarán el 7 de marzo en el “Kukulcán” ante las Olmecas de Tabasco.

“Es un honor estar acá, no fue problema para mí decidirme venir a Mérida, ya que es una ciudad muy bonita, es muy importante para mí que nuestras jugadoras se involucren en la comunidad”.

Los equipos femeniles esperan la siguiente competencia y así pasar al siguiente nivel

Noticia Destacada

Equipos femeniles de softbol se preparan para la semifinal de intercomunidades

Por su lado, Erick Arellano Hernández, presidente del equipo, comentó que llegó la pieza más importante del equipo, el mánager, el primero en la historia de las fieras, y lo hace con la exigencia de ser campeonas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar