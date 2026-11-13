Mickey Dean toma el mando de las Leonas de Yucatán con el campeonato en la mira

Nacido de una familia de carpinteros, el nuevo timonel de las Leonas de Yucatán, el gringo Mickey Dean, prometió construir y moldear un equipo que hará sentir orgulloso a la afición local tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Con 62 años de edad de los cuales 18 han sido como coach principal en la división I de la NCAA, el estadounidense fue presentado en forma oficial este viernes con una consigna, ser campeones.

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“Antes de pensar en ganar o perder hay que construir e integrar el equipo, claro, ser campeones es importante, pero hay que hacerlo con una escuadra comprometida”, comentó Dean.

Las melenudas debutarán en la Liga Mexicana de Softbol el 21 de enero de visita a El Águila de Veracruz, su debut en casa será el 26 contra las Diablas del México; y cerrarán el 7 de marzo en el “Kukulcán” ante las Olmecas de Tabasco.

“Es un honor estar acá, no fue problema para mí decidirme venir a Mérida, ya que es una ciudad muy bonita, es muy importante para mí que nuestras jugadoras se involucren en la comunidad”.

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Por su lado, Erick Arellano Hernández, presidente del equipo, comentó que llegó la pieza más importante del equipo, el mánager, el primero en la historia de las fieras, y lo hace con la exigencia de ser campeonas.

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